Президент Аргентины отменил участие в саммите по Украине

Nacion: президент Аргентины Милей не поедет на саммит по Украине в Швейцарии

Милей отменил поездку на саммит по Украине в Швейцарии и встречу с Макроном во Франции из-за национальных праздников в Аргентине, пишет La Nacion. При этом он решил поехать на саммит G7, хотя изначально планировал отменить поездку

Президент Аргентины Хавьер Милей решил сократить десятидневную поездку в Европу и отказался от поездки на конференцию по мирному урегулированию ситуации на Украине в Швейцарии (15-16 июня), сообщили La Nacion высокопоставленные официальные источники.

Об этом также пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с планами Милея людей. По данным агентства, аргентинский президент также отказался от поездки на саммит G7 в Италии (13-15 июня), куда его пригласила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. La Nacion сообщает, что он пересмотрел это решение.

Близкие к аргентинскому президенту источники заявили изданию, что участие Милея в саммите «большой семерки» «никогда полностью не подтверждалось», и добавили, что решение отказаться от участия во встрече связано с национальными датами 17 и 20 июня. 17 июня в Аргентине отмечают Национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го — День флага.

Газета пишет, что Милей решил поделить поездку на две части: с 12 по 15 июня и с 22 по 24 июня. Между отъездами он будет находится в Аргентине.

Также отменена встреча Милея с французским президентом Эмманюэлем Макроном, запланированная на 19 июня. В то же время в ночь на 20 июня Милей отправиться в Мадрид, чтобы быть в Испании 21 июня и получить награду, присуждаемую Институтом Хуана де Мариана за «образцовую защиту идей свободы». После аргентинский президент отправится в Гамбург для получения премии имени экономиста Фридриха фон Хайека. 23 июня у Милея запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Прошлая поездка президента Аргентины в Испанию стала причиной дипломатического скандала. Отношения Буэнос-Айреса и Мадрида ухудшились после прихода Милея к власти в конце прошлого года, поскольку он публично поддерживал правую национально-консервативную партию Испании Vox, которая выступает против иммиграции, а испанский премьер-министр Педро Санчес — лидер Социалистической партии.

Милей 19 мая выступил на съезде Vox в Мадриде, где упрекнул Санчеса в том, что он не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении своей супруги Бегоньи Гомес. На следующий день Санчес заявил, что Милей не оправдал испано-аргентинских отношений, а глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес не исключил разрыва отношений с Аргентиной из-за поведения ее лидера. 21 мая Испания окончательно отозвала своего посла в Буэнос-Айресе.

Милей назвал Санчеса «некомпетентным, лжецом и трусом» и обвинил во вмешательстве в дела Аргентины, поскольку тот поддерживал соперника Милея на выборах — бывшего министра экономики Серхио Массу.

На «саммит мира» по Украине пригласили делегации 160 стран, в их число не вошла Россия. «На этом этапе» участие Москвы не нужно, пояснили власти Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать России наработки по трем пунктам украинской «формулы мира» после конференции. Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении украинских детей, которых вывезли в Россию.

Москва исключала переговоры на основе «формулы мира» Зеленского. В Кремле заявили, что будут следить за ходом конференции в Швейцарии.