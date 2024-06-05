МИД Франции осудил заявление российского дипломата о военных инструкторах

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Комментарии российского дипломата о французских военных инструкторах на Украине не останутся без последствий, заявил заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

4 июня пресс-секретарь российского посольства в Париже Александр Макогонов в интервью BFMTV заявил, что отправленные на Украину из Франции инструкторы станут законной целью российских военных.

«Если вы отправите своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы они могли обучить солдат лучше нацеливаться и убивать россиян, они будут законной целью», — сказал он.

Заявление Макогонова осудили во французском МИДе.

«Это скандальные высказывания, которые не останутся без последствий», — заявил заместитель пресс-секретаря ведомства.

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран раскритиковали заявление Макрона. Отправку солдат, в частности, исключили американские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.

В начале мая Макрон назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы от Украины. В российском МИДе пообещали, что ответ Москвы на такие действия будет не только политическим. 27 мая главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский после видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну.

В конце мая депутат рады Алексей Гончаренко сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции. В Париже официально не заявляли об этом решении.