 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Франции осудил заявление российского дипломата о военных инструкторах

МИД Франции осудил заявление российского дипломата об инструкторах на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Комментарии российского дипломата о французских военных инструкторах на Украине не останутся без последствий, заявил заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

4 июня пресс-секретарь российского посольства в Париже Александр Макогонов в интервью BFMTV заявил, что отправленные на Украину из Франции инструкторы станут законной целью российских военных.

«Если вы отправите своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы они могли обучить солдат лучше нацеливаться и убивать россиян, они будут законной целью», — сказал он.

Заявление Макогонова осудили во французском МИДе.

«Это скандальные высказывания, которые не останутся без последствий», — заявил заместитель пресс-секретаря ведомства.

Депутат Рады сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции
Политика
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран раскритиковали заявление Макрона. Отправку солдат, в частности, исключили американские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.

В начале мая Макрон назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы от Украины. В российском МИДе пообещали, что ответ Москвы на такие действия будет не только политическим. 27 мая главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский после видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну.

В конце мая депутат рады Алексей Гончаренко сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции. В Париже официально не заявляли об этом решении.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Теги
МИД Франции Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Депутат Рады сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции
Политика
Bloomberg узнал о коалиции Макрона по отправке инструкторов на Украину
Политика
FT узнала, с кем Париж обсудил отправку военных инструкторов на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Адвокат спрятавшегося от суда немецкого инвестора объяснил его поступок Общество, 00:22
Путин раскрыл, какой флаг ему ближе к сердцу Политика, 00:17
В России впервые за 10 лет появился новый кириллический домен региона Технологии и медиа, 00:03
Украинский бомбардир и чудо «Байера». Главные сенсации топ-5 чемпионатов Спорт, 00:02
Путин заявил, что с Украиной «можно решить» вопрос мирного договора Политика, 05 июн, 23:52
Путин словами «с какого хрена» ответил на вопрос о ядерной сделке Ирана Политика, 05 июн, 23:29
Путин — о нападении на НАТО: «Тупые, как стол?» Политика, 05 июн, 23:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин заявил об отсутствии условий для мирного договора России и Японии Политика, 05 июн, 23:07
Путин назвал условие использования Россией «ядерной дубинки» Политика, 05 июн, 23:04
МИД Франции осудил заявление российского дипломата о военных инструкторах Политика, 05 июн, 22:59
Путин объяснил значение слова «денацификация» Политика, 05 июн, 22:24
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду Политика, 05 июн, 22:16
Путин рассказал, как прекратить боевые действия на Украине за 2-3 месяца Политика, 05 июн, 22:16
Путин связал удары по России при участии Запада с прямой войной Политика, 05 июн, 22:15