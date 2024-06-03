В ДНР за наемничество будут судить француза Куэста Хьюго Джулиана

В ДНР за наемничество будут судить француза

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Прокуратура ДНР направила в Верховный суд региона уголовное дело в отношении француза Куэста Хьюго Джулиана, которого обвиняют в наемничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Джулиана будут судить по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.

Уголовный кодекс признает наемником человека, который действует в целях получения материального вознаграждения и при этом не является гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях. Наемник не проживает постоянно на территории такого государства, а также не является лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

По версии следствия, Джулиан с июля 2022 года по февраль 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. Следователи отметили, что француз состоял на службе в 28-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в должности механика-водителя разведывательного отделения. За это он получил сумму, эквивалентную 900 тыс. руб., добавили в прокуратуре.

Россия объявила Джулиана в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Financial Times, французские власти обсуждали отправку военных инструкторов на Украину. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники 31 мая заявил, что первые инструкторы из Франции уже отправились в страну.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае появления военных стран НАТО на территории Украины конфликт России с альянсом будет неизбежен.