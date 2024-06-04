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Политика ,  
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На журналистку «Медузы» завели дело о работе в нежелательной организации

На автора «Медузы» Зольникову завели дело о работе в нежелательной организации
Ася Зольникова
Ася Зольникова (Фото: march.ru)

Журналистку и внештатного автора издания «Медуза» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Асю Зольникову привлекают к административной ответственности за сотрудничество с нежелательной организацией. Карточка дела появилась в базе Останкинского районного суда Москвы.

Протокол по ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях (участие в деятельности нежелательной организации) поступил в суд 4 июня, однако тогда же был возвращен подавшему его органу, указано в базе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Останкинского суда Москвы.

Ася Зольникова — бывший куратор архитектурной школы МАРШ. Ранее писала материалы для Archspeech, Archspace.info, Forbes, «Афиши», Esquire и других изданий. Журналистка специализируется на архитектуре и сотрудничает по этому направлению с «Медузой». По делу об участии в деятельности нежелательной организации ей грозит штраф на сумму до 15 тыс. руб.

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Аналогичные дела в конце мая завели в отношении гендиректора и издателя «Медузы» Галины Тимченко и журналистки-расследователя издания Светланы Рейтер. По той же статье за работу на «Медузу» ранее оштрафовали журналиста и военного эксперта Дмитрия Кузнеца.

Минюст признал «Медузу» иностранным агентом в апреле 2021 года. Издание зарегистрировано в Латвии, его редакция находится в Риге. «Медуза» пыталась обжаловать присвоение статуса, но безуспешно.

В январе 2023 года Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией на территории России. В ведомстве заявили, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Согласно закону счета организаций, которые признаны нежелательными, замораживаются, а их дочерние отделения закрываются. За участие в деятельности таких организаций в России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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Теги
нежелательные организации «Медуза» административное дело иноагент
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