Meduza обжаловала в суде включение в реестр СМИ-иноагентов

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин разрешил признавать СМИ иноагентами. СМИ признаются таковыми, если они финансируются из-за рубежа. Тридцатого апреля этого года Путин также ввел штрафы для СМИ за распространение сообщений иноагентов без указания их статуса. Для граждан размер штрафа составляет до 2,5 тыс. руб., для организаций — до 50 тыс. руб.

В Кремле, говоря о внесении Meduza в реестр иноагентов, заявили, что решение Минюста не скажется на работе журналистов издания.