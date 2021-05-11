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Общество ,  
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Meduza обжаловала в суде включение в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Meduza
Фото: Meduza

Издание Meduza, включенное Министерством юстиции России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, оспорило это решение в Замоскворецком районном суде Москвы, сообщил РБК адвокат Сергей Бадамшин.

По словам адвоката, издание пожаловалось в суд на «неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом, то есть редакция в своей политике независима от спонсоров, рекламодателей, на дискриминацию СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции».

Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Минюст внес Meduza, которое зарегистрировано в Латвии, в список иностранных СМИ-иноагентов 23 апреля. Кроме нее в реестре значатся еще 18 средств массовой информации. Meduza ранее заявляло о намерении обжаловать это решение.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин разрешил признавать СМИ иноагентами. СМИ признаются таковыми, если они финансируются из-за рубежа. Тридцатого апреля этого года Путин также ввел штрафы для СМИ за распространение сообщений иноагентов без указания их статуса. Для граждан размер штрафа составляет до 2,5 тыс. руб., для организаций — до 50 тыс. руб.

В Кремле, говоря о внесении Meduza в реестр иноагентов, заявили, что решение Минюста не скажется на работе журналистов издания.

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