Meduza обжаловала в суде включение в реестр СМИ-иноагентов
Издание Meduza, включенное Министерством юстиции России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, оспорило это решение в Замоскворецком районном суде Москвы, сообщил РБК адвокат Сергей Бадамшин.
По словам адвоката, издание пожаловалось в суд на «неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом, то есть редакция в своей политике независима от спонсоров, рекламодателей, на дискриминацию СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции».
Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
Минюст внес Meduza, которое зарегистрировано в Латвии, в список иностранных СМИ-иноагентов 23 апреля. Кроме нее в реестре значатся еще 18 средств массовой информации. Meduza ранее заявляло о намерении обжаловать это решение.