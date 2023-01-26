Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией

«Медуза» признана в России нежелательной организацией, Генпрокуратура уже обратилась в Минюст с просьбой включить ее в соответствующий список. В свою очередь, Генпрокуратуру просил об этом основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Зарегистрированная в Латвии Medusa Project (юрлицо издания «Медуза», признанного в России иноагентом) признана нежелательной на территории России организацией, сообщила Генпрокуратура.

«Установлено, что ее [Medusa Project] деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что такое решение было принято после изучения «поступивших материалов». В прошлом июле пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что Евгений Пригожин попросил генерального прокурора России Игоря Краснова провести проверку деятельности «Медузы» и внести ее в список нежелательных организаций.

«Это позволит нам привлекать сотрудников и руководителей вышеуказанной организации к ответственности за осуществление провокационной деятельности на территории Российской Федерации», — говорилось в сообщении «Конкорда».

Информация о принятом решении направлена прокуратурой в Минюст, который должен добавить Medusa Project в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. На сегодня в реестр включены 72 организации.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях был принят в России в 2015 году. Согласно тексту документа, нежелательной может быть признана неправительственная организация, которая представляет угрозу безопасности государства и основам конституционного строя. Соответствующее решение по согласованию с МИД России принимает генпрокурор или его заместители. Счета таких организаций замораживаются, а дочерние отделения закрываются. За нарушение закона предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В списке нежелательных международных и иностранных организаций на сайте Минюста сейчас насчитывается 72 пункта.

23 января Генпрокуратура признала нежелательной организацией созданный в США Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation). Его целью служит «сохранение научного и этического наследия Андрея Сахарова».