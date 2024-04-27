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Военная операция на Украине ,  
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Суд оштрафовал журналиста за работу в «Медузе»

Суд оштрафовал журналиста Кузнеца на ₽10 тыс. за работу в «Медузе»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Никулинский суд оштрафовал на ₽10 тыс. журналиста и военного эксперта Дмитрия Кузнеца за работу на признанное иноагентом и нежелательной организацией издание «Медуза», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кузнец обвиняется в совершении административного правонарушения по ст. 20.33 КоАП — участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации.

Максимальное наказание для физлиц по этой статье — штраф в размере 15 тыс. руб.

На журналиста составили протокол из-за работы в «Медузе»
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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Накануне на депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, признанного иноагентом, составили административный протокол по статье об участии в деятельности нежелательной организации.

По информации «Фонтанки», Вишневского заподозрили в причастности к работе признанного иноагентом движения «Голос»: оно входит в «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которую в 2021 году признали нежелательной организацией, однако в самом «Голосе» указывали, что не сотрудничали с ENEMO после приобретения этой организацией статуса нежелательной.

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Теги
«Медуза» журналист штраф иноагенты суд
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