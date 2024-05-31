Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» создателя Decoder
Деятельность немецкой организации Dekoder, создавшей и администрирующей одноименной портал, признана в России нежелательной, сообщила Генпрокуратура.
По мнению представителей надзорного ведомства, портал публикует «исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России». Информация на нем доступна на русском и немецком языках.
Кроме того, партнерами сайта указаны ресурсы, которые в России уже внесены в реестр иноагентов, и другие организации, деятельность которых на территории страны признана нежелательной.
Также в прокуратуре отметили, что публикации на портале содержат «заведомо недостоверные, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации сведения».
Dekoder — gGmbH учреждена в 2015 году в Германии, в том же году заработал и портал, за информационную политику которого отвечает редакция. Основателем является философ и публицист Мартин Крос.
Проект ставит своей целью связать немецких журналистов и ученых с независимыми российскими и белорусскими коллегами и называет себя проводником по общественным дискуссиям. Среди поддерживающих проект — фонд ZEIT-Stiftung, созданный основателем одноименной немецкой газеты Гердом Буцериусом.
Законодательство России запрещает участвовать в деятельности «нежелательных организаций», за это грозит административное наказание, при повторном нарушении — уголовная ответственность с лишением свободы на срок до четырех лет. За финансирование «нежелательной организации» грозит заключение на срок до пяти лет. Предельное наказание за организацию работы «нежелательной организации» — срок до шести лет. После сообщения Генпрокуратуры о признании организации нежелательной Министерство юстиции обновляет реестр. По состоянию на 31 мая в реестре Минюста значатся 165 организаций.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов