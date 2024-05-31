Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» создателя Decoder

Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» компанию, учредившую русско-немецкий портал Dekoder. Проект называет себя мостом между российскими и немецкими СМИ и учеными

Вид на здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Деятельность немецкой организации Dekoder, создавшей и администрирующей одноименной портал, признана в России нежелательной, сообщила Генпрокуратура.

По мнению представителей надзорного ведомства, портал публикует «исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России». Информация на нем доступна на русском и немецком языках.

Кроме того, партнерами сайта указаны ресурсы, которые в России уже внесены в реестр иноагентов, и другие организации, деятельность которых на территории страны признана нежелательной.

Также в прокуратуре отметили, что публикации на портале содержат «заведомо недостоверные, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации сведения».

Dekoder — gGmbH учреждена в 2015 году в Германии, в том же году заработал и портал, за информационную политику которого отвечает редакция. Основателем является философ и публицист Мартин Крос.

Проект ставит своей целью связать немецких журналистов и ученых с независимыми российскими и белорусскими коллегами и называет себя проводником по общественным дискуссиям. Среди поддерживающих проект — фонд ZEIT-Stiftung, созданный основателем одноименной немецкой газеты Гердом Буцериусом.

Законодательство России запрещает участвовать в деятельности «нежелательных организаций», за это грозит административное наказание, при повторном нарушении — уголовная ответственность с лишением свободы на срок до четырех лет. За финансирование «нежелательной организации» грозит заключение на срок до пяти лет. Предельное наказание за организацию работы «нежелательной организации» — срок до шести лет. После сообщения Генпрокуратуры о признании организации нежелательной Министерство юстиции обновляет реестр. По состоянию на 31 мая в реестре Минюста значатся 165 организаций.