Против журналистки Светланы Рейтер завели административное дело
Журналистку-расследователя Светлану Рейтер привлекли к административной ответственности за участие в нежелательной организации «Медуза» (также признана иностранным агентом).
Как следует из карточки на сайте мировых судов Москвы, Рейтер привлекают по ст. 20.33 КоАП, санкция которой влечет наложение штрафа на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. руб.
Как указано в карточке, судебное заседание назначено на 4 июня.
Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией в январе 2023 года. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято после изучения «поступивших материалов». С апреля 2021 года «Медуза» находится в перечне иностранных агентов.
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