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Патриарх Кирилл пришел на прощание с полярником Чилингаровым

Патриарх Кирилл пришел на прощание с депутатом и ученым Артуром Чилингаровым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пришел на церемонию прощания с полярником и депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым, которая проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Кадры с церемонии показало «РИА Новости».

На видео патриарх крестится, стоя рядом с гробом, и несколько раз произносит «Вечная память».

Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров умер 1 июня после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 84 года. Ученого похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Чилингаров работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и в обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института. Он руководил несколькими экспедициями и операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», за что получил звание Героя Советского Союза. В 1993, 1995, 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму.

Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями назвал Чилингарова выдающимся ученым и человеком-легендой. Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей телеграмме написал, что «российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга».

Соболезнования в связи со смертью ученого выразили и зарубежные лидеры. В частности, телеграмму направил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он упомянул, что полярник был удостоен государственных наград республики за вклад в укрепление и развитие дружбы страны с Россией.

«С глубокой скорбью узнал о кончине Артура Чилингарова, выдающегося исследователя Арктики и Антарктики, депутата Государственной думы. <…> От имени народа Армении и от себя лично передайте слова сочувствия и поддержки семье и близким Артура Чилингарова», — написал Пашинян в телеграмме Путину.

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Путин выразил соболезнования в связи со смертью ученого Чилингарова
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Депутат и ученый Чилингаров умер после тяжелой болезни
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