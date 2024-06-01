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Депутат и ученый Чилингаров умер после тяжелой болезни

Вице-спикер Госдумы Неверов: депутат Чилингаров умер после тяжелой болезни
Артур Чилингаров
Артур Чилингаров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Депутат Государственной думы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров умер после тяжелой продолжительной болезни. Об этом рассказал вице-спикер Думы Сергей Неверов.

«После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек — Артур Чилингаров», — написал Неверов в своем телеграм-канале. Вице-спикер Госдумы назвал смерть Чилингарова невосполнимой утратой.

«Потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового отличали Артура Николаевича. <...> Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться», — заявил Неверов.

Умер депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров
Политика
Артур Чилингаров

О смерти Чилингарова в возрасте 84 лет сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал жизненный путь ученого «примером для всех нас».

Володин подчеркнул, что Чилингаров был самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, внесшим «неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана». Спикер Госдумы напомнил, что ученый руководил несколькими экспедициями и много лет работал в экстремальных условиях.

Соболезнования в связи со смертью полярного исследователя выразили президент России Владимир Путин, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников и другие чиновники.

Артур Чилингаров — океанолог, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института.

В советские годы входил в руководство экспедиций «Север-21», «Север-25» и «Север-26», дрейфующей станции «Северный полюс — 19» и антарктической станции «Беллинсгаузен». Возглавлял главное управление по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана Госкомгидромета СССР.

Чилингаров руководил операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», за что получил звание Героя Советского Союза. Возглавлял поход атомного ледокола «Сибирь» к Северному полюсу, впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса.

Избирался в Госдуму в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах. Удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

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Теги
Артур Чилингаров Сергей Неверов ученый депутат Госдума
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