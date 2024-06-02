Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата и ученого Чилингарова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью ученого Чилингарова

Владимир Путин и Артур Чилингаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью исследователя и депутата Артура Чилингарова. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся ученый, полярный исследователь. Поистине человек-легенда», — говорится в сообщении.

По мнению Путина, Чилингаров был настоящим патриотом и сильным духом человеком. Ученый внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, отметил президент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Чилингаров многие годы дружили и очень хорошо знали друг друга.

Депутат Госдумы, океанолог, полярный исследователь Чилингаров умер 1 июня после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 84 года.

Ученый работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института. Он руководил операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», за что получил звание Героя Советского Союза. Чилингаров избирался в Госдуму в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах.