Путин выразил соболезнования в связи со смертью ученого Чилингарова
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью исследователя и депутата Артура Чилингарова. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Ушел из жизни выдающийся ученый, полярный исследователь. Поистине человек-легенда», — говорится в сообщении.
По мнению Путина, Чилингаров был настоящим патриотом и сильным духом человеком. Ученый внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, отметил президент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Чилингаров многие годы дружили и очень хорошо знали друг друга.
Депутат Госдумы, океанолог, полярный исследователь Чилингаров умер 1 июня после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 84 года.
Ученый работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института. Он руководил операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», за что получил звание Героя Советского Союза. Чилингаров избирался в Госдуму в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах.
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