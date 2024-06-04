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Гроб с телом полярника Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Гроб с телом полярника Артура Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Гроб с телом полярника и депутата Госдумы Артура Чилингарова доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщило «РИА Новости».

Желающие проститься с Чилингаровым выстроились в очередь в церкви. Траурные венки на похороны направили президент России Владимир Путин, Государственная дума, Совет Федерации, премьер-министр Михаил Мишустин, Российская академия наук, третий президент Армении Серж Саргсян и другие.

Депутат Госдумы, океанолог и полярный исследователь Артур Чилингаров умер 1 июня после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 84 года. Ученого захоронят на Новодевичьем кладбище.

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Фотогалерея 

Чилингаров работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института. Он руководил несколькими экспедициями и операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», за что получил звание Героя Советского Союза. Чилингаров избирался в Госдуму в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах.

Путин в соболезнованиях в связи со смертью ученого назвал его выдающимся ученым и человеком-легендой. Глава МИДа Сергей Лавров в своей телеграмме написал, что «российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга».

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Теги
Артур Чилингаров похороны храм Христа Спасителя
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