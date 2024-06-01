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Умер депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров

Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
Умер депутат Думы, полярный исследователь Артур Чилингаров. Ему было 84 года. Он возглавлял ряд экспедиций, сам погружался на дно Северного ледовитого океана. Был спецпредставителем президента по сотрудничеству в Арктике
Артур Чилингаров
Артур Чилингаров (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

В возрасте 84 лет умер депутат Государственной думы, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования близким покойного, его заявление приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин отметил, что доктор географических наук Чилингаров был депутатом Думы в семи созывах и «эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве».

Соболезнования по поводу смерти депутата и ученого выразил также президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким», — сказал он.

Умер депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров
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Артур Чилингаров родился в Ленинграде (Санкт-Петербург) 25 сентября 1939 года. В 1963 году он окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (сейчас Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова) по специальности океанология.

В том же году он начал работать в Арктической научно-исследовательской обсерватории в поселке Тикси (Якутия; самый северный порт России) в качестве инженера-гидролога. Чилингаров изучал Северный Ледовитый океан и океаническую атмосферу. В 1965 году возглавил Булунский райком ВЛКСМ (комсомола) Якутской АССР. В его биографии на сайте «Единой России» (член партии с 2002 года), Чилингаров был единственным беспартийным председателем райкома за всю историю ВЛКСМ.

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Фото:Tiffini M. Jones / Getty Images

В 1969-1971 года он возглавлял высокоширотную научную экспедицию «Север-21», результаты которой позволили обосновать возможность круглогодичного использования всей трассы Северного морского пути. Был начальником дрейфующих станций «СП-19» и «СП-22». С 1971 года Чилингаров был начальником станции Беллинсгаузен (самая северная российская станция) 17-й советской антарктической экспедиции.

В 1974—1979 годы — начальник Амдерминского территориального управления по гидрометеорологии и контролю природной среды. С 1979 по 1986 год — начальник Управления кадров и учебных заведений, член коллегии Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. В 1982 году при помощи председателя Союза обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами космонавта Валентины Терешковой Чилингаров был утвержден президентом общества «СССР — Канада».

С 1986 по 1992 год был заместителем председателя Госкомитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, возглавлял Главное управление по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана. В этот период также руководил научной экспедицией на атомоходе «Сибирь» к Северному полюсу (1987) и трансконтинентальным перелетом «Ил-76» в Антарктиду (1989).

В 1999 году руководил сверхдальним перелетом многоцелевого вертолета Ми-26 над Северным Ледовитым океаном. В 2003 году благодаря усилиям Чилингарова была открыта долговременная дрейфующая станция «Северный полюс-32», первая после свертывания программы исследования Арктики в 1991 году.

В 2007 году вместе с на тот момент главой ФСБ Николаем Патрушевым совершил полет на Северный полюс на вертолете. В августе того же года на подводном аппарате «Мир» вместе с семью другими исследователями опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, где со своей командой водрузил флаг России на дно океана. Это первый случай достижения дня Северного ледовитого океана. Глубина погружения составила 4300 м.

Чилингаров впервые стал депутатом Госдумы в 1993 году. С 2007 года он был первым заместителем главы фракции «Единая России» в Думе. С 2011 по 2014 год был членом Совфеда (высшей палаты парламента). В 2012 году Чилингаров назначен на должность спецпредставителя президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

В 2016 году он вернулся в Госдуму. В преддверии Олимпиады-2014 в Сочи в октябре 2013 года зажег олимпийский огонь на Северном полюсе.

Имеет звания Героя Советского Союза, Героя России, заслуженного метеоролога и географа. Лауреат Государственной премии СССР.

После начала российской военной операции на Украине и проведения референдумов, по итогам которых республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России США ввели санкции против Чилингарова. Также его включили в свои санкционные списки Канада, Новая Зеландия и Украина.

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Артур Чилингаров депутат Госдума Вячеслав Володин Арктика Антарктика ученый
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