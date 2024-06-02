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В Госдуме назвали дату похорон ученого и депутата Чилингарова

Дума: депутата и ученого Чилингарова похоронят 4 июня на Новодевичьем кладбище
Артур Чилингаров
Артур Чилингаров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Прощание с депутатом, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым состоится 4 июня. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Церемония состоится в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Через три часа начнутся похороны — ученого захоронят на Новодевичьем кладбище.

Депутат и ученый Чилингаров умер после тяжелой болезни
Общество
Артур Чилингаров

Депутат Госдумы, океанолог и полярный исследователь Чилингаров умер 1 июня после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 84 года.

Ученый работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института. Он руководил операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», за что получил звание Героя Советского Союза. Чилингаров избирался в Госдуму в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах.

Соболезнования в связи со смертью ученого выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Чилингарова выдающимся ученым и человеком-легендой. Глава МИДа Сергей Лавров в своей телеграмме написал, что «российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга».

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Теги
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