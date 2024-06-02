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Политика ,  
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Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью депутата и ученого Чилингарова

Глава МИД Сергей Лавров принес соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова. Его заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга. <...> Прошу принять слова сочувствия и поддержки», — говорится в публикации.

Лавров отметил, что Чилингаров с 2012 года занимал должность спецпредставителя российского президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. По словам главы МИДа, ученый внес значительный вклад в «упрочнение авторитета и позиций» России в этих регионах.

Депутат и ученый Чилингаров умер после тяжелой болезни
Общество
Артур Чилингаров

Чилингаров скончался 1 июня в возрасте 84 лет. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что депутат умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Соболезнования по поводу смерти Чилингарова выразил президент России Владимир Путин. «Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Артур Чилингаров — океанолог, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), Герой Советского Союза и Герой России. Работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института.

Умер полярник Артур Чилингаров. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Чилингаров избирался в Госдуму в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах. С 2007 года он был первым заместителем главы фракции «Единая России» в Думе. Удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

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Артур Чилингаров Сергей Лавров МИД Госдума депутат ученый
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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Депутат и ученый Чилингаров умер после тяжелой болезни
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Чилингарова
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Умер полярник Артур Чилингаров. Фоторепортаж
Общество
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