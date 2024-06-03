В Сирии погибли 12 человек после удара ВВС Израиля по Алеппо
Двенадцать человек стали жертвами авиаудара Израиля по позициям сирийских военных в окрестностях Алеппо, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Центр назвал погибших «проиранскими ополченцами сирийской и несирийской национальности». Они погибли в результате израильского удара по району Хайян на севере от Алеппо. Обстрел привел к взрывам на медеплавильном заводе в этом районе. Город, по данным центра, контролируется иранскими ополченцами.
В ночь на 3 июня Минобороны Сирии сообщило о погибших при ударе Израиля по Алеппо. В ведомстве уточнили, что атаке подверглись объекты в окрестностях города, Сирия в результате понесла «материальные потери».
Газета Times of Israel также сообщила, что авиаудару подвергся медеплавильный завод в Хайяне.
Израиль неоднократно наносил удары по территории Сирии. В армии обороны Израиля, в частности, называли их ответом на обстрелы со стороны этого государства. После начала войны между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС Сирия одной из первых поддержала движение. Кроме того, между странами есть территориальный спор: Сирия считает своей территорией Голанские высоты, большую часть которых контролирует Израиль.
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