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Политика ,  
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Минобороны заявило о блокировке колонны с шестью БМП Bradley в Сирии

Минобороны заявило о блокировке колонны с 6 БМП Bradley коалиции в Сирии

Российская военная полиция блокировала колонну с шестью БМП Bradley «международной антитеррористической коалиции» в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«8 мая в 12:00 (местное время совпадает с мск. — РБК) в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов», сообщил он.

Попов уточнил, что в дальнейшем колонна развернулась и убыла обратном направлении.

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В декабре 2014 года по инициативе США была сформирована международная коалиция против «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Однако первые удары по позициям группировки Вашингтон и его союзники начали наносить в сентябре того же года. По состоянию на март 2024 года в коалиции состояли 83 государства.

В октябре 2015 года по просьбе сирийского правительства Россия начала в регионе военную операцию, целью которой являлось уничтожение террористических формирований. Она продолжалась до 2018 года. Российские власти, в том числе МИД, неоднократно подчеркивали, что военные США и их партнеров по коалиции находятся в Сирии незаконно.

Основная часть российских сил была выведена с территории Сирии в конце 2017 года. Военные России остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.

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Теги
Сирия Bradley Минобороны международная коалиция БМП блокировка
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