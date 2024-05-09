Минобороны заявило о блокировке колонны с 6 БМП Bradley коалиции в Сирии

Минобороны заявило о блокировке колонны с шестью БМП Bradley в Сирии

Российская военная полиция блокировала колонну с шестью БМП Bradley «международной антитеррористической коалиции» в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«8 мая в 12:00 (местное время совпадает с мск. — РБК) в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов», сообщил он.

Попов уточнил, что в дальнейшем колонна развернулась и убыла обратном направлении.