Израиль согласился на предложенную Байденом сделку по Газе

Израиль согласился на предложенную Байденом сделку, хотя она «не очень хорошая», поскольку хочет вернуть заложников, заявил советник Нетаньяху Фальк. Он уточнил, что для полного прекращения огня должны быть выполнены цели Израиля

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Израиль не отказался от сделки о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским исламистским движением ХАМАС, предложенной президентом США Джо Байденом 31 мая, заявил The Times главный советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк.

«Сделка, на которую мы согласились, — это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим вернуть всех заложников», — сказал он.

Фальк добавил, что «предстоит проработать множество деталей», в частности, подчеркнул он, постоянного прекращения огня не будет, пока Израиль не достигнет всех своих целей. Условия Тель-Авива «не изменились — освобождение заложников и уничтожение ХАМАС как террористической организации, совершающей геноцид», уточнил он.

Схожее заявление о том, что условия Израиля не поменялись, 1 июня сделала канцелярия израильского премьер-министра. «В рамках предложения Израиль будет продолжать настаивать на выполнении этих условий до того, как будет введено постоянное прекращение огня. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как эти условия будут выполнены, является необоснованной», — говорится в публикации офиса Нетаньяху в X.

31 мая Байден представил трехэтапный план Израиля по урегулированию конфликта с Палестиной накануне. Первая часть предусматривает перемирие на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа. Также планируется освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных. На этом этапе Израиль и ХАМАС должны договориться о постоянном прекращении огня.

На второй стадии ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников, включая военнослужащих. Третья фаза включает план по восстановлению Газы и возвращению останков погибших заложников их семьям.

ХАМАС «позитивно» оценил этот план. Однако два ультраправых министра из израильского военного кабинета — министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен Гвир (партия «Оцма Йехудит») и глава Минфина Бецалель Смотрич («Религиозный сионизм») заявили, что выйдут из коалиции Нетаньяху в правительстве, если он примет сделку.

В то же время в мае другой министр военного кабинета — бывший глава Минобороны Бени Ганц (партия «Хосен ле Исраэль») — пригрозил уйти в отставку, если Нетаньяху не представит до 8 июня план действий в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС. План, по мнению министра, должен включать в себя шесть целей: освобождение заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, контроль над ним, а также создание гражданской администрации совместно с США, ЕС и арабскими странами.

В канцелярии Нетаньяху расценили заявление Ганца как ультиматум и назвали его условия «пустыми словами». За день до предложения Байдена коалиция «Государственный лагерь» (12 из 120 мандатов), которую возглавляет Ганц, внесла законопроект о досрочном роспуске кнессета (израильский парламент).