Израиль согласился на предложенную Байденом сделку по Газе
Израиль не отказался от сделки о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским исламистским движением ХАМАС, предложенной президентом США Джо Байденом 31 мая, заявил The Times главный советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк.
«Сделка, на которую мы согласились, — это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим вернуть всех заложников», — сказал он.
Фальк добавил, что «предстоит проработать множество деталей», в частности, подчеркнул он, постоянного прекращения огня не будет, пока Израиль не достигнет всех своих целей. Условия Тель-Авива «не изменились — освобождение заложников и уничтожение ХАМАС как террористической организации, совершающей геноцид», уточнил он.
Схожее заявление о том, что условия Израиля не поменялись, 1 июня сделала канцелярия израильского премьер-министра. «В рамках предложения Израиль будет продолжать настаивать на выполнении этих условий до того, как будет введено постоянное прекращение огня. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как эти условия будут выполнены, является необоснованной», — говорится в публикации офиса Нетаньяху в X.
31 мая Байден представил трехэтапный план Израиля по урегулированию конфликта с Палестиной накануне. Первая часть предусматривает перемирие на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа. Также планируется освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных. На этом этапе Израиль и ХАМАС должны договориться о постоянном прекращении огня.
На второй стадии ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников, включая военнослужащих. Третья фаза включает план по восстановлению Газы и возвращению останков погибших заложников их семьям.
ХАМАС «позитивно» оценил этот план. Однако два ультраправых министра из израильского военного кабинета — министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен Гвир (партия «Оцма Йехудит») и глава Минфина Бецалель Смотрич («Религиозный сионизм») заявили, что выйдут из коалиции Нетаньяху в правительстве, если он примет сделку.
В то же время в мае другой министр военного кабинета — бывший глава Минобороны Бени Ганц (партия «Хосен ле Исраэль») — пригрозил уйти в отставку, если Нетаньяху не представит до 8 июня план действий в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС. План, по мнению министра, должен включать в себя шесть целей: освобождение заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, контроль над ним, а также создание гражданской администрации совместно с США, ЕС и арабскими странами.
В канцелярии Нетаньяху расценили заявление Ганца как ультиматум и назвали его условия «пустыми словами». За день до предложения Байдена коалиция «Государственный лагерь» (12 из 120 мандатов), которую возглавляет Ганц, внесла законопроект о досрочном роспуске кнессета (израильский парламент).
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