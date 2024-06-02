Минобороны сообщило об ударах по двум базам боевиков в горах Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по двум местам базирования террористов в горах Сирии, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
По данным ЦПВС, боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России) укрывались в труднодоступных районах горных массивов Амур и Бишри. 1 июня под обстрел с их стороны попали позиции сирийских правительственных войск в мухафазе (провинции) Идлиб.
Российские военные атаковали базы боевиков в горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.
Минобороны России объявило о начале ликвидации «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе в январе 2018 года. Ведомство неоднократно сообщало об ударах по позициям группировки.
Основная часть российских сил была выведена с территории Сирии в конце 2017 года. Военные остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, которые находятся в аренде у Москвы сроком на 49 лет.
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