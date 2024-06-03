Минобороны Сирии заявило о погибших при авиаударе Израиля по Алеппо
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали позиции сирийских военных в окрестностях города Алеппо, сообщило Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).
В ведомстве заявили, что израильские ВВС нанесли авиаудар около 00:20 3 июня (время совпадает с мск). Ударам подверглись объекты в окрестностях города. Также в результате удара погибли несколько человек, добавили в министерстве. Их число в сирийском Минобороны не назвали.
Также ведомство сообщило о «материальных потерях».
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об ударах по территории Сирии не сообщали.
Times of Israel пишет со ссылкой на данные сирийских государственных СМИ, что авиаудару подвергся медеплавильный завод в Хайяне, городе к северу от Алеппо. Издание показало кадры, на которых виден большой пожар.
Израиль неоднократно наносил удары по территории Сирии. В ЦАХАЛ, в частности, называли их ответом на обстрелы со стороны этого государства.
Сирия одной из первых после начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС поддержала движение. Кроме того, между странами есть территориальный спор: Сирия считает своей территорией Голанские высоты, большую часть которых контролирует Израиль.
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