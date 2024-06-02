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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль начал поиск альтернативы ХАМАС для контроля над сектором Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Mahmoud Issa / Reuters
Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Израиль ищет альтернативу правящему в секторе Газа движению ХАМАС, заявил министр обороны страны Йоав Галант. Об этом сообщает израильский телеканал Now 14.

«Мы ищем альтернативу правлению ХАМАС, это включает устранение боевиков и привлечение других сил, которые позволят сформировать правящую альтернативу», — сказал Галант на совещании в штабе южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль не согласится на правление ХАМАС ни на одной из стадий прекращения войны, отметил глава Минобороны.

Кроме того, Галант затронул тему проведения операции в Рафахе. По его словам, операция продолжается «над и под землей» — израильские военные разрушают соединяющие сектор Газа с Египтом тоннели, чтобы положить конец ХАМАС.

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В начале мая израильская армия начала наземную операцию в Рафахе, находящемся на границе сектора Газа и Египта. ЦАХАЛ заявила о нанесении «точечных ударов» по целям в восточной части города и уничтожении инфраструктуры и подземных тоннелей ХАМАС в этом городе.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

24 мая Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. В суде заявили, что наступление ЦАХАЛ в Рафахе может «создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению».

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Теги
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