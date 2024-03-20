МИД Греции запретил приглашать россиян на празднование Дня независимости
МИД Греции разослал загранчуреждениям письмо с запретом приглашать представителей России и Белоруссии на празднование 25 марта Дня независимости, передает информационный портал Newsbreak.gr.
«В связи с национальным праздником 25 марта просим не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси на ваши мероприятия», — говорится в письме министра иностранных дел республики Гиоргоса Герапетритиса.
Издание также опубликовало фотографию письма.
День независимости Греции — общенациональный праздник, в который греки чествуют героев революции 1821—1829 годов. В этот день на центральной афинской площади Синтагма проходит военный парад, проводятся торжественные мероприятия в Греции и ее представительствах за рубежом.
В июле 2022 года посол России в Греции Андрей Маслов сказал, что отношения двух государств были разрушены «буквально в считаные дни». По его словам, это произошло в конце февраля того года. С июля 2022-го Греция также находится в российском списке недружественных стран.
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