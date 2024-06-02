У Эйфелевой башни нашли пустые гробы со словами о французских военных на Украине

В Париже нашли пустые гробы со словами о французских военных на Украине

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Перед Эйфелевой башней в Париже утром 1 июня нашли пять гробов и баннер с надписью «французские солдаты на Украине», сообщили источники в полиции France Info и Le Parisien. В гробах оказались мешки с гипсом.

По данным изданий, задержаны три человека — уроженцы Болгарии, Германии и Украины. Le Parisien отмечает, что ведется расследование по «определению возможного иностранного вмешательства». Делом занимается территориальная прокуратура Парижа.

Нарушителей установили благодаря камерам видеонаблюдения — неподалеку от Эйфелевой башни припарковался белый фургон, из него вышли два человека и поставили гробы и транспарант на тротуар. Водителя фургона задержали неподалеку, он утверждает, что прибыл накануне из Болгарии и ему заплатили €40, чтобы он высадил двух других мужчин и груз. Двум подозреваемым сначала удалось скрыться, однако их обнаружили на автовокзале Берси при попытке уехать на автобусе в Берлин.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправки войск на Украину. Ряд стран НАТО и руководство альянса заявили, что не имеют таких планов, но некоторые западные политики поддержали Макрона. В Кремле заявили, что присутствие военных НАТО на Украине сделает конфликт России с блоком неизбежным.

В начале мая Макрон назвал среди условий отправки военных на Украину прорыв обороны или соответствующую просьбу Киева. Украинский президент Владимир Зеленский в марте исключал необходимость присутствия иностранных войск на Украине. При этом в апреле он заявил, что Киев поддерживает такую инициативу, уточнив, что иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники.

27 мая главком ВСУ Александр Сырский после переговоров с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну. По его словам, необходимые для этого документы подписаны. Лекорню же подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. В то же время депутат Рады Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники 31 мая заявил, что первые инструкторы из Франции уже отправились на Украину.

По данным Financial Times, французские власти обсуждали отправку военных инструкторов на Украину с другими странами, включая Эстонию и Литву. Bloomberg писал, что Макрон может заявить о создании коалиции по отправке военных инструкторов на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня. Reuters сообщал, что в эти сроки Макрон объявит об отправке войск на Украину.

В МИД России предупреждали, что ответные меры «будут лежать далеко не только в политической плоскости».