В Кировоградской области Украины прогремели взрывы

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В Кропивницком районе Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

«После звуков взрыва в Кропивницком районе, предварительно — без чрезвычайных событий. Но тревогу не игнорируем», — написал Райкович в своем телеграм-канале.

Помимо Кировоградской области воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Ночью сирены зазвучали на всей территории Украины. Власти Киевской области сообщали о работе ПВО в регионе. В Виннице и Запорожье, который находится под контролем Украины, прогремели взрывы.

Утром глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов рассказал, что в регионе возник пожар на объекте критической инфраструктуры. По его словам, пострадавших нет.

Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на 1 июня атаке подверглись энергообъекты в нескольких областях, в том числе в Кировоградской.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.