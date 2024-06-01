В Кировоградской области Украины прогремели взрывы
В Кропивницком районе Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
«После звуков взрыва в Кропивницком районе, предварительно — без чрезвычайных событий. Но тревогу не игнорируем», — написал Райкович в своем телеграм-канале.
Помимо Кировоградской области воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
Ночью сирены зазвучали на всей территории Украины. Власти Киевской области сообщали о работе ПВО в регионе. В Виннице и Запорожье, который находится под контролем Украины, прогремели взрывы.
Утром глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов рассказал, что в регионе возник пожар на объекте критической инфраструктуры. По его словам, пострадавших нет.
Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на 1 июня атаке подверглись энергообъекты в нескольких областях, в том числе в Кировоградской.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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