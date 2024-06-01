В Виннице прогремели взрывы
В Виннице на юго-западе Украины слышны взрывы, сообщают издание «Суспiльне» и «РБК Украина».
В городе и области действует предупреждение о воздушной тревоге, ее также объявляли вечером 31 мая. Сигнал в настоящее время дествует в 16 регионах Украины.
Ранее этой ночью о работе систем ПВО сообщили власти Киевской области.
В начале мая в украинском Минэнерго сообщили об атаке на объекты энергетической инфраструктуры в пяти областях страны. Удары зафиксировали в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. О взрывах на фоне воздушной тревоги в Винницкой области сообщали и в середине апреля.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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