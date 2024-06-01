На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных сервисов, отслеживающих такие сигналы.

Предупжедение для всех регионов объявили в 3:43 мск.

Ранее этой ночью власти Киевской области сообщали о работе ПВО в регионе. Украинские СМИ также писали о взрывах в Виннице и Запорожье, который находится под контролем Украины.

Последний раз воздушную тревогу по всей стране объявляли 26 мая.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.