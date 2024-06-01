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Военная операция на Украине ,  
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных сервисов, отслеживающих такие сигналы.

Предупжедение для всех регионов объявили в 3:43 мск.

Ранее этой ночью власти Киевской области сообщали о работе ПВО в регионе. Украинские СМИ также писали о взрывах в Виннице и Запорожье, который находится под контролем Украины.

Последний раз воздушную тревогу по всей стране объявляли 26 мая. 

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Теги
Военная операция на Украине Украина Воздушная тревога
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
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