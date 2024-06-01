В Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры

Этой ночью воздушная тревога была объявлена по всей Украине, местные СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Винницкой областях. По словам главы винницкой ОВА, на объекте критической инфраструктуры в регионе начался пожар

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В Винницкой области Украины начался пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов в своем телеграм-канале.

«Все службы работают. Пострадавших нет». — написал Борзов, не уточнив, какой именно критический объект пострадал. Причиной пожара он назвал удар беспилотника.

О взрывах в Виннице этой ночью сообщали Суспiльне» и «РБК Украина». Также взрывы были слышны в Киевской области, власти сообщали о работе систем ПВО. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.