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Военная операция на Украине ,  
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В Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры

Винницкая ОВА: на объекте критической инфраструктуры в регионе начался пожар
Сюжет
Военная операция на Украине
Этой ночью воздушная тревога была объявлена по всей Украине, местные СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Винницкой областях. По словам главы винницкой ОВА, на объекте критической инфраструктуры в регионе начался пожар
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Винницкой области Украины начался пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов в своем телеграм-канале.

«Все службы работают. Пострадавших нет». — написал Борзов, не уточнив, какой именно критический объект пострадал. Причиной пожара он назвал удар беспилотника.

О взрывах в Виннице этой ночью сообщали Суспiльне» и «РБК Украина». Также взрывы были слышны в Киевской области, власти сообщали о работе систем ПВО. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Винница Винницкая область беспилотники Военная операция на Украине критическая инфраструктура пожары
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