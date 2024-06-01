В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил в своем телеграм-канале сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, предварительно, есть прилеты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий.

О взрывах в Запорожье также сообщают украинские СМИ. Кроме этого, этой ночью взрывы были слышны в Киевской области и Виннице. Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. Областной центр — город Запорожье и часть территории региона по-прежнему остаются под контролем Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.