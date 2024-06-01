Во Львовской области сообщили о повреждении трех объектов инфраструктуры

Объекты были поражены ночью, когда в регионе звучала воздушная тревога. Ее объявляли почти на всей территории Украины, власти сообщали об ударах в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях

Фото: dsns_telegram / Telegram

Во Львовской области повреждения получили три объекта критической инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале глава местной военной администрации Максим Козицкий.

Есть разрушения, глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о четырех пострадавших.

По словам Козицкого, объекты были повреждены во время воздушной тревоги, которая действовала с трех часов ночи до шести утра (время совпадает с московским).

Ночью тревога звучала почти во всех областях Украины, в ряде регионов прогремели взрывы. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали энергетические объекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской и других областях. По данным энергетической компании ДТЭК, серьезно повреждено оборудование на двух теплоэлектростанциях.

В Винницкой области на объекте критической инфраструктуры начался пожар, возгорание на площади 400 кв. м произошло и в Ивано-Франковской области. Под удар попал и объект на подконтрольной Украине части Запорожской области, на этом фоне в районе Днепровской гидроэлектростанции временно перекрывали движение.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент Владимир Путин заявлял, что военные отвечают на атаки по российским энергообъектам.

Галущенко в апреле говорил, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре может достичь миллиардов долларов.