Зеленский сообщил о «сильном» соглашении по безопасности со Швецией
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом украинский лидер сообщил в телеграм-канале.
«Сильный документ для нашей общей безопасности. Военная помощь Украине от Швеции в течение 2024–2026 годов составит почти €6,5 млрд. Сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия документа», — рассказал Зеленский.
Уникальной частью соглашения, по его словам, стали специализированные самолеты ASC 890, которые Столкгольм пообещал предоставить Киеву. Еще Зеленский сообщил о «перспективе» передачи Украине от Швеции самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение персонала.
«Мы также будем развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране», — добавил президент.
Ранее Украина подписала соглашения по безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией. В конце апреля похожий документ был подписан с США, в мае — с Бельгией и Португалией.
Москва не против гарантий безопасности для Украины со стороны западных стран, но требует, чтоб они же гарантировали безопасность и для России. Президент Владимир Путин называл вопрос надежности таких гарантий главной проблемой, стоящей перед урегулированием конфликта с Украиной.
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