Украина подписала договор о безопасности с Португалией
Украина и Португалия договорились о гарантиях безопасности, соглашение подписали украинский президент Владимир Зеленский и португальский премьер Луиш Монтенегру, передает SAPO.
Договоренности заключены на десять лет, в этом году Киев получит финансовую и иную помощь на €126 млн. Премьер назвал документ «очень всеобъемлющим».
В соглашении сказано, что Киев и Лиссабон вместе с другими партнерами обязуются гарантировать способность ВСУ восстановить территориальную целостность Украины в пределах границ 1991 года и способствовать их модернизации вооруженных сил, «чтобы повысить ее способность реагировать на любую возможную вооруженную агрессию и ее совместимость с силами НАТО». Португалия также обязалась помочь Украине в медицинской сфере, лечении и реабилитации военнослужащих, и сотрудничать в промышленной сфере.
Португальский премьер пообещал, что президент Марсело Ребелу де Соуза возглавит делегацию на саммите мира в Швейцарии для обсуждения украинских предложений по урегулированию конфликта. Зеленский в ответ поблагодарил его за поддержку и назвал Португалию искренним другом и партнером.
Москва не против гарантий безопасности для Украины со стороны западных стран, но требует, что они же гарантировали безопасность и для России. Президент Владимир Путин называл вопрос надежности таких гарантий главной проблемой, стоящей перед урегулированием конфликта с Украиной.
«[Мы] открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы», — подчеркивал он.
Власти России среди прочего требуют признать на ними суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.
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