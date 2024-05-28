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Военная операция на Украине ,  
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Украина подписала договор о безопасности с Португалией

Сюжет
Военная операция на Украине
Лиссабон пообещал Киеву еще десять лет помогать в финансовой, военной и других сферах, до конца года Украина получит десятки миллионов евро. Москва требует гарантий безопасности и для России
Владимир Зеленский и Луиш Монтенегру
Владимир Зеленский и Луиш Монтенегру (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Украина и Португалия договорились о гарантиях безопасности, соглашение подписали украинский президент Владимир Зеленский и португальский премьер Луиш Монтенегру, передает SAPO.

Договоренности заключены на десять лет, в этом году Киев получит финансовую и иную помощь на €126 млн. Премьер назвал документ «очень всеобъемлющим».

В соглашении сказано, что Киев и Лиссабон вместе с другими партнерами обязуются гарантировать способность ВСУ восстановить территориальную целостность Украины в пределах границ 1991 года и способствовать их модернизации вооруженных сил, «чтобы повысить ее способность реагировать на любую возможную вооруженную агрессию и ее совместимость с силами НАТО». Португалия также обязалась помочь Украине в медицинской сфере, лечении и реабилитации военнослужащих, и сотрудничать в промышленной сфере.

Португальский премьер пообещал, что президент Марсело Ребелу де Соуза возглавит делегацию на саммите мира в Швейцарии для обсуждения украинских предложений по урегулированию конфликта. Зеленский в ответ поблагодарил его за поддержку и назвал Португалию искренним другом и партнером.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Москва не против гарантий безопасности для Украины со стороны западных стран, но требует, что они же гарантировали безопасность и для России. Президент Владимир Путин называл вопрос надежности таких гарантий главной проблемой, стоящей перед урегулированием конфликта с Украиной.

«[Мы] открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы», — подчеркивал он.

Власти России среди прочего требуют признать на ними суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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