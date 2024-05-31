Белоусов заявил о сотнях спасенных жизней за счет отражения атаки на Крым

Фото: Минобороны России

Военные смогли спасти сотни жизней за счет предотвращения атаки Украины на Крымский мост, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Он уточнил, что по мосту запустили десять дальнобойных ракет ATACMS «с подлетным временем менее двух минут», но все ракеты удалось сбить.

Минобороны сообщило об отражении атаки ATACMS и беспилотников в районе Крыма утром 30 мая. В ведомстве сообщали, что над Азовским морем силы ПВО уничтожили восемь оперативно-тактических ракет, а около Крыма перехватили восемь дронов.

В результате падения обломков ракет два парома в Керчи получили повреждения. В частности, у них повреждено остекление надстроек. По словам главы минтранспорта Крыма Николая Лукашенко, целью украинской армии были объекты транспортной инфраструктуры. На фоне атаки на Крымском мосту с 0:56 до 1:30 приостановили движение.

В мае Севастополь несколько раз подвергся атакам ракет ATACMS, которые Украина получила от властей США. Еще одну дальнобойную ракету уничтожили в Симферопольском районе, погибли два человека. В Госдепараменте США уточнили, что Вашингтон запретил Киеву использовать ATACMS или другие средства дальнего поражения по объектам на территории России.