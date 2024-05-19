Над Россией за ночь сбили 9 ракет ATACMS и 61 дрон
В ночь на 19 мая средства противовоздушной обороны сбили 61 беспилотник и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Россией, сообщило Минобороны.
Все ракеты сбиты над Крымом, там же уничтожили один беспилотник. Еще три дрона уничтожили наб Белгородской областью, остальные 57 — над Краснодарским краем.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки около 0:20 мск, позднее предупредив жителей об упавших осколках и суббоеприпасах. По его словам, атаку отразили, повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, пострадавших и разрушений, предварительно, не было, также не зафиксировано возгорание. По оценкам кубанского оперштаба, к 4:39 было сбито не менее 10 беспилотников, которые пытались атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов.
В Кущевском районе после падения одного из дронов возник пожар, который «не затронул территорию населенных пунктов». Никто не пострадал, разрушений также нет, уточнили в оперштабе. МЧС сообщало о пожаре на овощебазе в Краснодаре, изначально оценив пожар в 3 тыс. кв. м. Позднее ведомство уточнило, что возгорание распространилось на 1 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировали к 7:28 мск.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды за ночь писал об атаках дронов, пострадавших, по его словам, не было. Дрон-камикадзе сбили в селе Малое Городище Новооскольского городского округа, в результате падения аппарата загорелась кровля храма Сергия Радонежского, ее тушат.
Второй беспилотник — самолетного типа — средства ПВО сбили в Чернянском районе области, передал позже Гладков. В результате падения осколков в селе Волоконовка повреждения получили два частных домовладения и автомобиль, также загорелась сухая трава на площади 140 кв. м. Очаг возгорания оперативно ликвидировали.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки