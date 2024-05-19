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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 9 ракет ATACMS и 61 дрон

Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью 9 ракет ATACMS и беспилотник сбили в Крыму, три дрона уничтожили в Белгородской области, 57 аппаратов сбили в Краснодарском крае, сообщило Минобороны. В Славянске-на-Кубани дрон упал на территорию НПЗ, пожара не произошло
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 19 мая средства противовоздушной обороны сбили 61 беспилотник и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Россией, сообщило Минобороны.

Все ракеты сбиты над Крымом, там же уничтожили один беспилотник. Еще три дрона уничтожили наб Белгородской областью, остальные 57 — над Краснодарским краем.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки около 0:20 мск, позднее предупредив жителей об упавших осколках и суббоеприпасах. По его словам, атаку отразили, повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на территории НПЗ
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, пострадавших и разрушений, предварительно, не было, также не зафиксировано возгорание. По оценкам кубанского оперштаба, к 4:39 было сбито не менее 10 беспилотников, которые пытались атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов.

В Кущевском районе после падения одного из дронов возник пожар, который «не затронул территорию населенных пунктов». Никто не пострадал, разрушений также нет, уточнили в оперштабе. МЧС сообщало о пожаре на овощебазе в Краснодаре, изначально оценив пожар в 3 тыс. кв. м. Позднее ведомство уточнило, что возгорание распространилось на 1 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировали к 7:28 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды за ночь писал об атаках дронов, пострадавших, по его словам, не было. Дрон-камикадзе сбили в селе Малое Городище Новооскольского городского округа, в результате падения аппарата загорелась кровля храма Сергия Радонежского, ее тушат.

Второй беспилотник — самолетного типа — средства ПВО сбили в Чернянском районе области, передал позже Гладков. В результате падения осколков в селе Волоконовка повреждения получили два частных домовладения и автомобиль, также загорелась сухая трава на площади 140 кв. м. Очаг возгорания оперативно ликвидировали.

Над Россией за ночь сбили 9 ракет ATACMS и 61 дрон
Над Россией за ночь сбили 9 ракет ATACMS и 61 дрон

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны ракета ATACMS беспилотники Краснодарский край Крым Белгородская область

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