Власти сообщили о двух поврежденных паромах от обломков ракет в Керчи

Повреждения получили автомобильный и железнодорожный паромы, никто не пострадал. Незадолго до сообщения об атаке приостанавливали движение машин по Крымскому мосту

В Керчи два парома получили повреждения в результате падения обломков ракет — у них повреждено остекление надстроек, сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Жертв среди моряков и гражданских нет», — добавил он. По его словам, работу парома возобновят после оценки повреждений.

Ранее приостанавливали движение автомобилей по Крымскому мосту. Меры действовали с 0:56 до 1:30 мск. Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог.

О предыдущей атаке на Крым власти сообщили накануне, 29 мая. Днем Минобороны отчиталось об уничтожении в акватории Черного моря двух безэкипажных катеров, которые следовали в сторону полуострова.

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