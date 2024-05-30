Власти сообщили о двух поврежденных паромах от обломков ракет в Керчи
В Керчи два парома получили повреждения в результате падения обломков ракет — у них повреждено остекление надстроек, сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
«Жертв среди моряков и гражданских нет», — добавил он. По его словам, работу парома возобновят после оценки повреждений.
Ранее приостанавливали движение автомобилей по Крымскому мосту. Меры действовали с 0:56 до 1:30 мск. Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог.
О предыдущей атаке на Крым власти сообщили накануне, 29 мая. Днем Минобороны отчиталось об уничтожении в акватории Черного моря двух безэкипажных катеров, которые следовали в сторону полуострова.
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