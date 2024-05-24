Над Крымом сбили три ракеты ATACMS

Минобороны: ПВО за ночь сбила три ракеты ATACMS над Крымом

В Черном море были также уничтожены три морских беспилотника. Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что в результате ракетной атаки погибли два человека

За прошедшую ночь над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS, над Белгородской областью — два беспилотника, сообщило Министерство обороны.

Кроме этого морская авиация уничтожила три безэкипажных украинских катера в Черном море. Они следовали в направлении Крыма.

Минувшей ночью о ракетной атаке на Крым сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. В результате атаки в Симферопольском районе погибли два человека, сказал он. По словам местного жителя, погибшие работали строителями.