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Военная операция на Украине ,  
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Над Крымом сбили три ракеты ATACMS

Минобороны: ПВО за ночь сбила три ракеты ATACMS над Крымом
Сюжет
Военная операция на Украине
В Черном море были также уничтожены три морских беспилотника. Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что в результате ракетной атаки погибли два человека

За прошедшую ночь над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS, над Белгородской областью — два беспилотника, сообщило Министерство обороны.

Кроме этого морская авиация уничтожила три безэкипажных украинских катера в Черном море. Они следовали в направлении Крыма.

Минувшей ночью о ракетной атаке на Крым сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. В результате атаки в Симферопольском районе погибли два человека, сказал он. По словам местного жителя, погибшие работали строителями.

Над Крымом сбили три ракеты ATACMS
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS

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Теги
Крым беспилотники атака ПВО ATACMS
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