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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила об обязанности НАТО отвечать за удары Украины по России

Захарова: НАТО придется отвечать за удары Украины по территории России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В России прекрасно понимают роль НАТО в потенциальных ударах Украины по российской территории с помощью западного оружия, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Дипломат прокомментировала дискуссию о снятии ограничений западными странами на использование их оружия для атак по России.

Украина не может самостоятельно применять оружие союзников для таких целей, считает Захарова. Полетное задание для западных боеприпасов формируется в странах НАТО, отметила она. По ее словам, украинские военные в этом процессе могут только указать цели на карте. «Дальше  уже дело натовцев», — подчеркнула Захарова.

«Никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», — написала представитель МИДа.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Вопрос о разрешении Украине наносить удары по российской территории с использованием поставленного Западом оружия власти стран Европы и США обсуждают в последние недели. 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не дают на это согласия и Киев не нарушает запрета, однако пытается убедить союзников его снять.

28 мая в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран ЕС, ключевой темой которой было снятие ограничений по радиусу действия предоставляемого западными странами Киеву оружия. Против этой идеи выступили представители Италии, Германии, Испании и Бельгии, поддержали ее Франция, Чехия, Польша, Литва, Эстония, Нидерланды, Швеция. При этом Дания разрешила Киеву использовать свои истребители F-16 для ударов по России. Против ограничений для применения оружия Украиной выступают также власти Польши.

Россия осуждает любую помощь Запада Киеву. В Кремле заявили, что НАТО заигрывает с военной риторикой при обсуждении атак на российскую территорию и повышает градус эскалации. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что на Западе «воинственными заявлениями» нагнетают напряженность в украинском конфликте и провоцируют Киев продолжать «бессмысленную войну».

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Мария Захарова Военная операция на Украине Россия НАТО
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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