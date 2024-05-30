Захарова заявила об обязанности НАТО отвечать за удары Украины по России
В России прекрасно понимают роль НАТО в потенциальных ударах Украины по российской территории с помощью западного оружия, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.
Дипломат прокомментировала дискуссию о снятии ограничений западными странами на использование их оружия для атак по России.
Украина не может самостоятельно применять оружие союзников для таких целей, считает Захарова. Полетное задание для западных боеприпасов формируется в странах НАТО, отметила она. По ее словам, украинские военные в этом процессе могут только указать цели на карте. «Дальше уже дело натовцев», — подчеркнула Захарова.
«Никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», — написала представитель МИДа.
Вопрос о разрешении Украине наносить удары по российской территории с использованием поставленного Западом оружия власти стран Европы и США обсуждают в последние недели. 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не дают на это согласия и Киев не нарушает запрета, однако пытается убедить союзников его снять.
28 мая в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран ЕС, ключевой темой которой было снятие ограничений по радиусу действия предоставляемого западными странами Киеву оружия. Против этой идеи выступили представители Италии, Германии, Испании и Бельгии, поддержали ее Франция, Чехия, Польша, Литва, Эстония, Нидерланды, Швеция. При этом Дания разрешила Киеву использовать свои истребители F-16 для ударов по России. Против ограничений для применения оружия Украиной выступают также власти Польши.
Россия осуждает любую помощь Запада Киеву. В Кремле заявили, что НАТО заигрывает с военной риторикой при обсуждении атак на российскую территорию и повышает градус эскалации. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что на Западе «воинственными заявлениями» нагнетают напряженность в украинском конфликте и провоцируют Киев продолжать «бессмысленную войну».
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов