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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны Польши призвали не ограничивать ВСУ в применении оружия

Польша заявила, что у Киева не должно быть ограничений на предоставленное оружие
Сюжет
Военная операция на Украине
Замглавы Минобороны Цезарь Томчик пояснил, что у Варшавы не было и нет никаких возражений по поводу применения оружия, которое она поставляет Киеву. В Кремле предупреждали, что подобные заявления повышают градус эскалации
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик призвал перестать ограничивать Украину в применении поставляемого ей оружия, его слова приводит Business Insider.

Он указал, что сейчас Киев ограничен некоторыми странами в использовании переданных ему вооружений. «В этом плане не должно быть никаких ограничений», — считает Томчик.

Замглавы Минобороны пояснил, что у Польши не было и нет никаких возражений по поводу применения оружия, которое она предоставляет Украине. «Украина может использовать его по своему усмотрению», — подчеркнул он.

При этом Томчик уточнил, что у Варшавы есть международные обязательства относительно поставок вооружений: например, если она передаст Киеву танки Leopard, Германия должна согласовать то, как они будут использоваться против России.

«Позиция Польши заключается в том, что не должно быть никаких ограничений в этом отношении. Украина должна иметь возможность воевать с той техникой, которую она получает, потому что она получает эту технику, чтобы быть эффективной», — отметил замминистра. Он добавил, что лишь небольшое количество стран считают, что ограничения на применение оружия должны сохраняться.

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Политика
Йенс Столтенберг

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что Киев обсуждает с партнерами возможность применения поставляемого ими оружия для ударов по территории России, но «пока ничего положительного нет». Издания The Wall Street Journal и Politico писали, что Украина просит США отменить запрет на использование американского оружия для атак по российской территории.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Киева должна быть возможность применять западные вооружения для ударов по «легитимным целям» на территории России. В Вашингтоне после слов Столтенберга возразили: «Наша политика такова, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами украинских границ». С таким заявлением выступил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер. Против отмены ограничений выступают также Германия, Италия и Испания.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель счел удары по российской территории законными с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально. Решение он оставил за странами, поставляющими оружие для украинской армии. «Некоторые страны — члены ЕС были против этого, но они изменили мнение и решили снять ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине. Это воля государств-членов. Никто не может заставить страну — члена ЕС снять это ограничение», — указал Боррель.

В Кремле в ответ на слова генсека НАТО заявили, что альянс «повышает градус эскалации» и «впадает в военный экстаз». «Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — сказали там.

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Теги
Елена Чернышова
Польша Минобороны поставки оружия атаки Россия
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