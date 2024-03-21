На ускорение постройки забора на границе с Россией финны выделят €74 млн
Власти Финляндии предложили направить дополнительно €74 млн ($80,4 млн) на ускоренное строительство ограждений на границе с Россией, говорится в сообщении на сайте МВД страны.
Всего предлагается дополнительно выделить пограничникам чуть более €86,1 млн ($93,5). В МВД пояснили, что «меры по усилению пограничного контроля, принятые после закрытия пунктов пропуска через границу и централизации подачи заявлений о предоставлении международной защиты, вызвали и продолжают вызывать дополнительные расходы для пограничной службы».
Правительство Финляндии предложило выделить €139 млн ($143,4 млн) на строительство ограждения вдоль части границы с Россией в ноябре 2022 года. Власти объяснили инициативу изменением обстановки с безопасностью в стране. Всего планируется оградить около 10–20% границы, или около 130–260 км.
Строительство ограждений началось в конце февраля 2023 года, первый участок ввели в эксплуатацию в сентябре. Полностью завершить работы планировалось в 2026 году.
К российской границе прилегают финские области Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.
В ноябре 2023 года финские власти начали постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией. Сначала не работала часть КПП, затем ограничения распространили на все сухопутные пограничные переходы. Они будут закрыты минимум до 14 апреля. Решение о закрытии границы в Хельсинки объяснили наплывом просителей убежища. Выходцы с Ближнего Востока и из Африки якобы проникали в ЕС через российскую территорию при попустительстве властей. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам.
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