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Политика ,  
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Лукашенко назвал информационную войну прелюдией к горячей

Лукашенко: информационная война является прелюдией к горячей фазе противостояния
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Информационная война — прелюдия к горячей фазе противостояния, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на форуме медийного сообщества страны. Его слова приводит агентство БелТА.

Он рассказал, что перед встречей с участниками форума пытался вспомнить, когда в лексиконе белорусов появились понятия «информационная война», «ментальная война», «фейки», «постправда» и другие. По словам Лукашенко, это произошло недавно, «буквально каких-то шесть-семь лет назад».

«А сколько лет явлениям, которые они называют? Не посчитаем. Наверное, столько, сколько живет человек. Потому что информационная война — это прелюдия к горячей фазе противостояния», — уточнил белорусский президент.

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Лукашенко неоднократно заявлял об угрозе «горячей войны». В феврале он призвал белорусов готовиться к такому конфликту «ментально и стратегически», 2 апреля отметил, что Белоруссия готовится к войне, но не хочет конфликта, а спустя шесть дней — сказал, что власти страны делают все, чтобы уберечь ее от военного противостояния. Лукашенко предупредил, что Латвия, Литва и Польша готовят против Белоруссии «разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки», чтобы вторгнуться на ее территорию.

В мае Лукашенко отметил, что 2024 год многое определит в контексте событий на Украине, в том числе на фоне того, что президент страны Владимир Зеленский, по слова президента Белоруссии, будет нелегитимен. Лукашенко считает, что, вопросы «войны и мира» будут решать «за океаном», а не нынешние и будущие лидеры России и Украины.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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