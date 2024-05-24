Лукашенко заявил, что этот год многое определит в событиях на Украине

На Украине много разнонаправленных политических сил, «там демократия». В контексте того, что в вопросе легитимности Зеленского «нет юридической чистоты», нынешний год на Украине многое определит, уверен Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

2024-й многое определит в контексте событий на Украине, в том числе на фоне того, что президент страны Владимир Зеленский более нелегитимен, заявил его белорусский коллега Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным.

«Вы знаете хорошо Украину. И до специальной военной операции, и сейчас там больше чем этих «сил» и каждый мнит себя героем: и силы, которых в принципе позицию мы поддерживаем, и которых не поддерживаем <...> Там демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских, желающих возглавить страну и повести ее по-новому на войну и против войны, достаточно. Но ситуация развивается так, как развивается. Думаю, этот год многое определит, очень многое. Поживем — увидим. Мы никуда не торопимся. Россия — тем более», — заключил Лукашенко.

По его мнению, вопросы «войны и мира» будут решать «за океаном», а не нынешние и будущие лидеры России и Украины.

Путин заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского завершилась. Срок его президентских полномочий формально истекал 20 мая, а выборы не были проведены из-за военного положения. При этом в Конституции Украины сказано, что президент исполняет свои полномочия до вступления в силу новоизбранного главы государства.

По словам Путина, в случае мирных переговоров и подписания документов с украинской стороны это должны делать власти, в легитимности которых Россия уверена.

Лукашенко также заявил, что военные тренировки России и Белоруссии, в том числе с ядерным оружием, направлены на то, чтобы «не пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века».

«Мы ничего особенного не делаем. Мы готовимся, тренируемся. Мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. <...> Мы не нагнетаем обстановку: нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Но порох держим сухим — ничего особенного», — сказал он (цитата по БЕЛТА).

Путин отметил, что Россия и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере ввиду западной «враждебности» и попыток «сдержать» развитие двух стран и нанести ущерб их суверенитету.