Лукашенко и Путин обсудят в Минске учения с ядерным оружием

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Евгения Новоженина / ЕРА / ТАСС)

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят в Минске предстоящие учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом заявил «РИА Новости» белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

«Конечно, [будет обсуждаться] тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием — ответная реакция на соответствующие «инициативы» США и стран Запада», — сказал дипломат. По его словам, политики также обсудят военные действия на Украине и «поведение стран Прибалтики и Польши» у границы Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского президента рассказал, что Путин вечером 23 мая прибудет в Белоруссию с официальным визитом и проведет переговоры с Лукашенко. Это будет вторая страна после Китая, которую Путин посетит после переизбрания президентом. По данным близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала «Пул Первого», переговоры пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Последняя встреча президентов России и Белоруссии состоялась 9 мая в Москве — Лукашенко посетил парад Победы. Накануне стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине.

Первой страной, которую Путин посетил после переизбрания, стал Китай. 16 мая российский президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, на которых политики обсудили экономические отношения Москвы и Пекина и урегулирование украинского конфликта. Путина сопровождали новый и прежний министры обороны — Андрей Белоусов и Сергей Шойгу, ныне секретарь Совета безопасности, глава МИДа Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.