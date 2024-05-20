Лукашенко решил усилить КГБ для борьбы с иностранными спецслужбами
В Белоруссии необходимо активнее пресекать деятельность иностранных спецслужб, заявил президент страны Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в структуре органов госбезопасности. Его слова приводит агентство БелТА.
Президент заявил, что новые назначения укрепят Комитет госбезопасности (КГБ), и предупредил, что Латвия, Литва и Польша готовят против Белоруссии «разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки», чтобы вторгнуться на ее территорию.
«На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, они отвечают обратным образом», — отметил Лукашенко. Он добавил, что сотрудникам КГБ необходимо «вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции» в отношении Белоруссии.
О том, что Польша, Латвия и Литва ведут политику конфронтации против Белоруссии, Лукашенко заявил во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в апреле. По его словам, через забор, разделяющий Белоруссию и западные страны, «десятками выбрасывают трупы» мигрантов, которых не пустили в европейские страны.
На фоне усиления нелегальной миграции со стороны Белоруссии премьер Польши Дональд Туск сообщил о разработке плана «Восточный щит». На него уйдет $2,6 млрд, их потратят на усиление границы с Россией и Белоруссией: вдоль 400-метровой границы будут построены новые укрепления и заборы.
Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года, после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. По мнению европейских политиков, наплыв мигрантов организовали власти Белоруссии; в Минске это отрицают.
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