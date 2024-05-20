 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Лукашенко решил усилить КГБ для борьбы с иностранными спецслужбами

Лукашенко: в Белоруссии надо решительно пресекать работу иностранных спецслужб
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

В Белоруссии необходимо активнее пресекать деятельность иностранных спецслужб, заявил президент страны Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в структуре органов госбезопасности. Его слова приводит агентство БелТА.

Президент заявил, что новые назначения укрепят Комитет госбезопасности (КГБ), и предупредил, что Латвия, Литва и Польша готовят против Белоруссии «разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки», чтобы вторгнуться на ее территорию.

«На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, они отвечают обратным образом», — отметил Лукашенко. Он добавил, что сотрудникам КГБ необходимо «вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции» в отношении Белоруссии.

Лукашенко призвал не допустить ядерный апокалипсис
Политика
Александр Лукашенко

О том, что Польша, Латвия и Литва ведут политику конфронтации против Белоруссии, Лукашенко заявил во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в апреле. По его словам, через забор, разделяющий Белоруссию и западные страны, «десятками выбрасывают трупы» мигрантов, которых не пустили в европейские страны.

На фоне усиления нелегальной миграции со стороны Белоруссии премьер Польши Дональд Туск сообщил о разработке плана «Восточный щит». На него уйдет $2,6 млрд, их потратят на усиление границы с Россией и Белоруссией: вдоль 400-метровой границы будут построены новые укрепления и заборы.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года, после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. По мнению европейских политиков, наплыв мигрантов организовали власти Белоруссии; в Минске это отрицают.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белоруссия Александр Лукашенко КГБ Литва Латвия Польша
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Песков допустил переговоры Путина с Лукашенко на саммите ЕАЭС
Политика
Лукашенко исключил наступление с ядерным оружием
Политика
Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей граждан Сомали
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 16:34
В Белом доме назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси Политика, 16:42
Шойгу предложил помочь в поиске причин крушения вертолета Раиси Политика, 16:41
Хинштейн разъяснил ответственность за «длящиеся» правонарушения в Сети Политика, 16:40
Гайд по витаминам: какие бывают, откуда получить и чем могут быть опасны Pro, 16:35
Израиль назвал «кровавым наветом» возможный ордер МУС на арест премьера Политика, 16:33
Летевший с Раиси имам прожил час после крушения и вышел на связь Политика, 16:26
Кадры с беспилотника, искавшего вертолет президента Ирана Политика, 16:22
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В СНБО Украины заявили о понимании, что конфликт закончится переговорами Политика, 16:20
Гладков сообщил о загоревшихся в селе домах при атаке дронов ВСУ Политика, 16:17
«Кредиторские» или «должниковые»: что значат два новых типа убытков Pro, 16:13
Лукашенко решил усилить КГБ для борьбы с иностранными спецслужбами Политика, 16:10
В Курской области женщина наступила на взрывное устройство Политика, 16:04
Полиция Украины получила данные о 100 тыс. уклонистов Политика, 15:59
Последствия удара ВСУ по луганскому поселку Юбилейный. Видео Политика, 15:58