Лукашенко решил усилить КГБ для борьбы с иностранными спецслужбами

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

В Белоруссии необходимо активнее пресекать деятельность иностранных спецслужб, заявил президент страны Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в структуре органов госбезопасности. Его слова приводит агентство БелТА.

Президент заявил, что новые назначения укрепят Комитет госбезопасности (КГБ), и предупредил, что Латвия, Литва и Польша готовят против Белоруссии «разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки», чтобы вторгнуться на ее территорию.

«На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям — полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, они отвечают обратным образом», — отметил Лукашенко. Он добавил, что сотрудникам КГБ необходимо «вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции» в отношении Белоруссии.

О том, что Польша, Латвия и Литва ведут политику конфронтации против Белоруссии, Лукашенко заявил во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в апреле. По его словам, через забор, разделяющий Белоруссию и западные страны, «десятками выбрасывают трупы» мигрантов, которых не пустили в европейские страны.

На фоне усиления нелегальной миграции со стороны Белоруссии премьер Польши Дональд Туск сообщил о разработке плана «Восточный щит». На него уйдет $2,6 млрд, их потратят на усиление границы с Россией и Белоруссией: вдоль 400-метровой границы будут построены новые укрепления и заборы.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года, после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. По мнению европейских политиков, наплыв мигрантов организовали власти Белоруссии; в Минске это отрицают.