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Военная операция на Украине ,  
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Суд закрыл заседание по переводу генерала Попова под домашний арест

Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

235-й гарнизонный военный суд закрыл для СМИ заседание по смягчению меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, передает корреспондент РБК. Ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест ранее подала защита Попова.

Суд избрал генерал-майору меру пресечения в виде заключения под стражу 17 мая. Спустя неделю, 24 мая, Второй Западный окружной военный суд на закрытом заседании рассмотрел апелляцию на его арест. Попова оставили в СИЗО.

В этот же день должно было пройти заседание в 235-м гарнизонном военном суде, где планировали рассмотреть ходатайство о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Генерал на том слушании не присутствовал, поэтому суд отложил его на 27 мая.

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Иван Попов (в центре)

Попову вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Попов причастен к хищению более изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в 2023 году. Из этих материалов должны были строить инженерные оборонительные сооружения на линии боевого соприкосновения.

Адвокат бывшего командующего Сергей Буйновский заявил РБК, что тот «ни в чем не виноват, поэтому вину не признает».

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