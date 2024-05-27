Суд закрыл заседание по переводу генерала Попова под домашний арест
235-й гарнизонный военный суд закрыл для СМИ заседание по смягчению меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, передает корреспондент РБК. Ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест ранее подала защита Попова.
Суд избрал генерал-майору меру пресечения в виде заключения под стражу 17 мая. Спустя неделю, 24 мая, Второй Западный окружной военный суд на закрытом заседании рассмотрел апелляцию на его арест. Попова оставили в СИЗО.
В этот же день должно было пройти заседание в 235-м гарнизонном военном суде, где планировали рассмотреть ходатайство о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Генерал на том слушании не присутствовал, поэтому суд отложил его на 27 мая.
Попову вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, Попов причастен к хищению более изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в 2023 году. Из этих материалов должны были строить инженерные оборонительные сооружения на линии боевого соприкосновения.
Адвокат бывшего командующего Сергей Буйновский заявил РБК, что тот «ни в чем не виноват, поэтому вину не признает».
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