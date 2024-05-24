Генерала Попова оставили в СИЗО

Иван Попов (Фото: Минобороны РФ)

2-го Западный окружной военной суд не стал менять меру пресечения бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову и оставил его в СИЗО.

235-й гарнизонный военный суд 17 мая отправил Попова под арест на два месяца. Это решение обжаловали и защита, и обвинение. Сегодня было рассмотрено ходатайство защиты, ходатайство следствия будет рассмотрено в понедельник.

«Бывало и хуже», — прокомментировал решение суда Попов, передает телеграм-канал Shot.

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на общую сумму 130 млн руб. в 2023 году. Они были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

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