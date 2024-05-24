Генерала Попова оставили в СИЗО
2-го Западный окружной военной суд не стал менять меру пресечения бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову и оставил его в СИЗО.
235-й гарнизонный военный суд 17 мая отправил Попова под арест на два месяца. Это решение обжаловали и защита, и обвинение. Сегодня было рассмотрено ходатайство защиты, ходатайство следствия будет рассмотрено в понедельник.
«Бывало и хуже», — прокомментировал решение суда Попов, передает телеграм-канал Shot.
По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на общую сумму 130 млн руб. в 2023 году. Они были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Материал дополняется.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования