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Военная операция на Украине ,  
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Суд закрыл рассмотрение апелляции на арест генерала Попова

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Второй Западный окружной военный суд сделал закрытым заседание по рассмотрению апелляции защиты на арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщает ТАСС.

Ранее Попова арестовали по обвинению в мошенничестве, на заседание его доставили из СИЗО. В этот же день должно было состояться заседание в 235-м гарнизонном военном суде по рассмотрению ходатайства о переводе Попова из СИЗО под домашний арест, но его перенесли — генерал на заседании не присутствовал. Новые слушания назначили на 27 мая.

Генерала Попова доставили в суд для рассмотрения апелляции на арест
Политика
Иван Попов

17 мая 235-й гарнизонный военный суд избрал Попову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, его защита подала жалобу на это решение.

Следователи считают, что генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в 2023 году, закупленных администрацией региона.

По словам адвоката генерала Сергея Буйновского, «он ни в чем не виноват, поэтому вину не признает». Главное военное следственное управление Следственного комитета попросило отпустить Попова под домашний арест.

После начала военной операции на Украине Попов стал начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, позже — командующим 58-й общевойсковой армией, действовавшей за запорожском направлении.

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Теги
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