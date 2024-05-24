Попов фразой «бывало и хуже» отреагировал на отказ выпустить его из СИЗО

Иван Попов (в центре) (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов сыронизировал над решением судьи Второго Западного окружного военного суда оставить его в СИЗО, передает телеграм-канал Shot.

Так он ответил на вопрос судьи о том, хочет ли Попов что-то спросить. «Нет, ваша честь. Бывало и хуже», — сказал генерал.

Перед заседанием Попов, увидев журналистов, спросил: «Шоу, да?»

Решение о заключении генерала под стражу на два месяца было принято 235-м гарнизонным военным судом 17 мая. Защита тогда же подала жалобу на это решение. Через несколько дней главное военное следственное управление Следственного комитета России также попросило отпустить Попова под домашний арест.

Генералу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в 2023 году, закупленных администрацией. Материалы должны были использоваться для создания инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил РБК, что генерал «ни в чем не виноват, поэтому вину не признает».