 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Попов фразой «бывало и хуже» отреагировал на отказ выпустить его из СИЗО

Иван Попов (в центре)
Иван Попов (в центре) (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов сыронизировал над решением судьи Второго Западного окружного военного суда оставить его в СИЗО, передает телеграм-канал Shot. 

Так он ответил на вопрос судьи о том, хочет ли Попов что-то спросить. «Нет, ваша честь. Бывало и хуже», — сказал генерал.

Перед заседанием Попов, увидев журналистов, спросил: «Шоу, да?»

Генерала Попова доставили в суд для рассмотрения апелляции на арест
Политика
Иван Попов

Решение о заключении генерала под стражу на два месяца было принято 235-м гарнизонным военным судом 17 мая. Защита тогда же подала жалобу на это решение. Через несколько дней главное военное следственное управление Следственного комитета России также попросило отпустить Попова под домашний арест.

Генералу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в 2023 году, закупленных администрацией. Материалы должны были использоваться для создания инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил РБК, что генерал «ни в чем не виноват, поэтому вину не признает».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
генерал Иван Попов суд мошенничество
Материалы по теме
Суд закрыл рассмотрение апелляции на арест генерала Попова
Политика
Генералу Попову предъявили обвинение
Политика
ТАСС сообщил об аресте экс-командира 58-й армии Ивана Попова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 17:19
Попов фразой «бывало и хуже» отреагировал на отказ выпустить его из СИЗО Политика, 20:02
Госдеп ответил на статью Reuters о готовности России к переговорам Политика, 19:54
Краснодарского вице-губернатора задержали при получении взятки Политика, 19:51
На ЦИПР-2024 рассказали о планах цифрового вещания в ОАЭ Отрасли, 19:50
Эксперты обсудили инвестирование на конференции Альфа-банка РБК Отрасли, 19:47
Театр им. Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалоб активистов Общество, 19:43
В НАТО снова отказали Украине в приглашении вступить в альянс Политика, 19:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медина объяснил, почему игра за «Спартак» не сравнится с ЦСКА Спорт, 19:39
Депутаты выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ Экономика, 19:22
Третья ракетка России разгромно проиграла в полуфинале турнира во Франции Спорт, 19:18
Автор проекта о запрете никабов заявил, что слова «никаб» в документе нет Политика, 19:15
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 19:14
Кадыров предложил назначить Даудова главой правительства Чечни Политика, 19:02
Газпромбанк отмечен шестью номинациями финансовой премии FINAWARD — 2024 Пресс-релиз, 19:01