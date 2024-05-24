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Военная операция на Украине ,  
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Генерал Попов не появился на суде по переводу его под домашний арест

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, которого арестовали по обвинению в мошенничестве, не прибыл на рассмотрение ходатайства о переводе его из СИЗО под домашний арест, сообщает «РИА Новости».

Заседание должно было проходить в 235-м гарнизонном военном суде 24 мая. Однако на тот же день было назначено заседание во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривается апелляция на арест генерала.

«Попов и его защитник отсутствуют на заседании, судом была получена телефонограмма, согласно которой на 14:00 назначено рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу во 2-м Западном окружном военном суде, в связи с чем заседание откладывается на 27 мая», — объявил судья.

Решение о заключении генерала под стражу на два месяца было принято 235-м гарнизонным военным судом 17 мая. Защита тогда же подала жалобу на это решение. Через несколько дней главное военное следственное управление Следственного комитета России попросило отпустить Попова под домашний арест.

Генералу Попову предъявили обвинение
Политика
Иван Попов

Попова обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в 2023 году, закупленных администрацией. Материалы должны были использоваться для создания инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Адвокат бывшего командующего Сергей Буйновский заявил РБК, что тот «ни в чем не виноват, поэтому вину не признает».

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Теги
генерал Иван Попов Минобороны мошенничество домашний арест
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