Кремль пообещал ответ на ограничения Норвегии для российских туристов
Решение Норвегии запретить российским туристам въезд в страну — дискриминационное, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Конечно же, решение дискриминационное», — сказал он. Москва сожалеет, что власти Норвегии выбрали путь ухудшения двусторонних отношений, которые «и без того не блещут», добавил Песков. По словам пресс-секретаря, российская сторона не оставит такие меры без ответа.
Ранее норвежское правительство сообщило, что с 29 мая в страну перестанут пускать россиян, которые приезжают в королевство в туристических и других «несущественных» целях. Исключениями станут посещение близких родственников, а также работа или обучение в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.
Это не первая страна, которая запрещает россиянам въезд на свою территорию, даже если у них уже есть шенгенские визы. Ранее такие меры приняли Эстония, Литва, Латвия и Польша. Москва критикует запрет на прием российских туристов в других странах. В Кремле обещали ответить на это «наилучшим образом» — не в ущерб своим гражданам.
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