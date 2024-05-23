Кремль пообещал ответ на ограничения Норвегии для российских туристов

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Решение Норвегии запретить российским туристам въезд в страну — дискриминационное, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, решение дискриминационное», — сказал он. Москва сожалеет, что власти Норвегии выбрали путь ухудшения двусторонних отношений, которые «и без того не блещут», добавил Песков. По словам пресс-секретаря, российская сторона не оставит такие меры без ответа.

Ранее норвежское правительство сообщило, что с 29 мая в страну перестанут пускать россиян, которые приезжают в королевство в туристических и других «несущественных» целях. Исключениями станут посещение близких родственников, а также работа или обучение в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Это не первая страна, которая запрещает россиянам въезд на свою территорию, даже если у них уже есть шенгенские визы. Ранее такие меры приняли Эстония, Литва, Латвия и Польша. Москва критикует запрет на прием российских туристов в других странах. В Кремле обещали ответить на это «наилучшим образом» — не в ущерб своим гражданам.