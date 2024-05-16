Россиянам стали ненамного чаще отказывать в шенгенской визе

Доля выдаваемых россиянам виз для многократного посещения Шенгенской зоны сократилась до 42,5% (221 тыс.), написали в ЕК. В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией

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В прошлом году россиянам отказывали в случаях обращения за шенгенской визой в 10,6% случаях. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК). В сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась более чем в 13 раз, тогда показатель был одним из самых небольших в мире — лишь 1,5%. В 2022 году доля отказов составляла 10,2%.

ЕК сообщает, что доля отказов в выдаче виз для желающих из всех стран несколько снизилась: в прошлом году отклонили 16% всех заявлений, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 17,9%.

По подсчетам ЕК, консульства стран ЕС и ассоциированных стран Шенгенского соглашения получили более 10,3 млн заявлений на получение краткосрочных виз. Это на 37% больше по сравнению с 2022 годом (7,5 млн), но это все еще ниже, чем количество обращений в 2019 году до пандемии COVID-19 (17 млн).

В топ-5 стран по количеству поданных заявлений на получение виз вошли Китай, Турция, Индия, Марокко и Россия. В прошлом году более 1,1 млн граждан КНР подали заявления на документ, что значительно выше 92 тыс. в 2022 году (22-е место). В 2023 году Китай отменил ковидные ограничения для туристов. С 2020 года Пекин придерживался политики «нулевой терпимости» к COVID-19 и туристам не разрешали выезжать из страны.

Россия по данному показателю опустилась на 5-е место со 2-го: в 2023 году россияне подали более 520 тыс. заявлений на визу, а в 2022 году их было более 687 тыс.

В конце апреля Российский союз туриндустрии сообщил, что срок выдачи шенгенских виз россиянам вырос на фоне того, что консульства стран Шенгенского соглашения не расширяют возможности для обработки документов.

В сентябре 2022 года Совет Евросоюза приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Цена на визовый сбор выросла с €35 до €80, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней. Он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях.

ЕК рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а также рассматривать визы для российских туристов в неприоритетном порядке.

В 2023 году туристические визы россиянам по-прежнему выдавали Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, а также Болгария и Румыния, которые недавно частично присоединились к Шенгенской зоне (всего входят 29 государств).

Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония не выдают туристические визы россиянам. Даже при наличии шенгенской визы граждане России не смогут с целью туризма въехать на территорию Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Чехии и Эстонии. Туда могут въехать только те россияне, у которых есть гражданство или вид на жительство одной из шенгенских стран или гражданство других стран с правом посещать ЕС.