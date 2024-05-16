 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Россиянам стали ненамного чаще отказывать в шенгенской визе

Доля выдаваемых россиянам виз для многократного посещения Шенгенской зоны сократилась до 42,5% (221 тыс.), написали в ЕК. В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В прошлом году россиянам отказывали в случаях обращения за шенгенской визой в 10,6% случаях. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК). В сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась более чем в 13 раз, тогда показатель был одним из самых небольших в мире — лишь 1,5%. В 2022 году доля отказов составляла 10,2%.

ЕК сообщает, что доля отказов в выдаче виз для желающих из всех стран несколько снизилась: в прошлом году отклонили 16% всех заявлений, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 17,9%.

Болгария приостановит прием документов на краткосрочные визы
Общество
Фото:Виталий Смольников / ТАСС

По подсчетам ЕК, консульства стран ЕС и ассоциированных стран Шенгенского соглашения получили более 10,3 млн заявлений на получение краткосрочных виз. Это на 37% больше по сравнению с 2022 годом (7,5 млн), но это все еще ниже, чем количество обращений в 2019 году до пандемии COVID-19 (17 млн).

В топ-5 стран по количеству поданных заявлений на получение виз вошли Китай, Турция, Индия, Марокко и Россия. В прошлом году более 1,1 млн граждан КНР подали заявления на документ, что значительно выше 92 тыс. в 2022 году (22-е место). В 2023 году Китай отменил ковидные ограничения для туристов. С 2020 года Пекин придерживался политики «нулевой терпимости» к COVID-19 и туристам не разрешали выезжать из страны.

Россия по данному показателю опустилась на 5-е место со 2-го: в 2023 году россияне подали более 520 тыс. заявлений на визу, а в 2022 году их было более 687 тыс.

Туроператоры предупредили о росте сроков оформления шенгенских виз
Бизнес
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

В конце апреля Российский союз туриндустрии сообщил, что срок выдачи шенгенских виз россиянам вырос на фоне того, что консульства стран Шенгенского соглашения не расширяют возможности для обработки документов.

В сентябре 2022 года Совет Евросоюза приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Цена на визовый сбор выросла с €35 до €80, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней. Он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях.

ЕК рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а также рассматривать визы для российских туристов в неприоритетном порядке.

В 2023 году туристические визы россиянам по-прежнему выдавали Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, а также Болгария и Румыния, которые недавно частично присоединились к Шенгенской зоне (всего входят 29 государств).

Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония не выдают туристические визы россиянам. Даже при наличии шенгенской визы граждане России не смогут с целью туризма въехать на территорию Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Чехии и Эстонии. Туда могут въехать только те россияне, у которых есть гражданство или вид на жительство одной из шенгенских стран или гражданство других стран с правом посещать ЕС.

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
шенгенские визы ЕС Еврокомиссия россияне

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Путин призвал увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП России до 5%
Экономика
Туроператоры спрогнозировали, когда наладится график рейсов в Дубай
Общество
Еврокомиссия обсудит ограничение импорта аграрной продукции из России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 15 мая, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 15 мая, 16:33
Депутат карельского Заксобрания на заседании назвала защитницу «курицей» Общество, 14:43
Ласицкене пропустит старт сезона из-за травмы Спорт, 14:31
Главного кадровика Минобороны поместили на карантин в СИЗО «Лефортово» Общество, 14:28
Герой «Игры на понижение» сделал большую ставку на бигтех Китая и золото Инвестиции, 14:15
Акции «Ростелекома» выросли на новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД» Инвестиции, 14:13
Путин описал отношения с КНР словами «русский с китайцем — братья навек» Политика, 14:12
Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест на три месяца Политика, 14:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СAS получил иск «Динамо», захотевшего больше денег от сбежавшего норвежца Спорт, 14:04
Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского и Лебедева Политика, 14:03
Минобороны заявило об улучшении позиций группировки «Запад» Политика, 14:03
Шнуров ответил на сообщения о неуплаченных налогах Общество, 14:03
Роберта Фицо начали готовить к новой операции Политика, 14:01
Акции Совкомбанка подешевели на 5% после выхода отчета за первый квартал Инвестиции, 13:59
Путин извинился за слишком долгое выступление. Видео Политика, 13:54